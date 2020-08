Zondagavond zagen ruim een miljoen kijkers hoe Iris Feijen en Tiago Lageira zangwedstrijd We Want More wonnen en een ton aan prijzengeld in de wacht sleepten. Maar dat was aanvankelijk niet het doel van de twee muzikanten, vertelt Feijen aan NU.nl. "We willen Nederland kennis laten maken met de Portugese fado."

"We hadden het echt totaal niet zien aankomen", aldus de zangeres. "We deden eigenlijk mee aan het programma om één keertje op tv te komen, Nederland kennis laten maken met fadomuziek en meer boekingen te krijgen voor onze optredens." Dat doel was na de eerste show al bereikt. "We dachten wel: Nu we erin zitten gaan we wel voor de winst, maar we hadden dit nooit verwacht."

Toch raakte het haar toen ze te horen kregen dat zij en Lageira van tien andere finalisten hadden gewonnen. "Op het moment dat we dat te horen kregen, voelde ik een en al geluk en dankbaarheid. Dankbaar dat de muziek zo goed wordt ontvangen in Nederland."

Feijen en Lageira spelen sinds 2017 samen als duo. Waar Feijen de zang op zich neemt, speelt Lageira gitaar. "We leerden elkaar kennen via mijn zanglerares. Ik was al heel lang op zoek naar een gitarist om fadonummers mee te kunnen zingen. Toen suggereerde mijn lerares Tiago. We gingen oefenen en dat ging meteen zo goed dat we dachten: dit is het! Let's go!"

'Het belangrijkste is of muziek je kan raken'

De 26-jarige zangeres raakte als jonge tiener in de ban van de emotievolle Portugese muziekstijl. "Toen ik dertien jaar oud was kreeg ik van een Portugese vriend een cadeautje opgestuurd. Dat was en dvd van de moderne fadozangeres Mariza", vertelt Feijen enthousiast. "Ik zag dat concert - het was in Lissabon - en ik dacht: Dit is het, ik moet daar staan, ooit. En daar ging ik kei- en keihard aan werken."

Ze verstond in die tijd de teksten nog niet, maar dat was niet belangrijk. "Ik vind het allerbelangrijkste of muziek je kan raken, of je de taal nu wel of niet begrijpt. Bij mij gebeurde dat altijd." Wel begon Feijen de teksten te vertalen met behulp van Google. "Later ben ik tijdens mijn eindexamenjaar van de middelbare school een online cursus Portugees gaan doen. Ook chatte ik met vrienden uit Portugal."

Na haar muziekstudie in Amsterdam is ze "pas écht cursussen gaan doen om beter te worden" in het Portugees. "Maar ik spreek het nog steeds niet vloeiend, hoor. Ik heb nu gelukkig Tiago die mij helpt bij alle vertalingen", zegt ze. "Net als in het Nederlands kunnen in het Portugees dingen ook op verschillende manieren gelezen worden, dus we gaan er echt samen voor zitten en de tekst analyseren."

Optreden in het land van de fado

Door haar liefde voor fado heeft ze - zo'n negen jaar nadat ze de wens uitsprak - in Lissabon kunnen optreden. "Een Portugese vriend had voor ons geregeld dat we mochten spelen in de restaurants waar hij normaal optreedt. En we hebben op straat gespeeld, dat was echt supergaaf."

Daar werden hun optredens beluisterd door mensen die vele malen meer gespecialiseerd zijn in fado dan de meeste Nederlanders. "Ze waren echt superpositief, ook over mijn Portugese uitspraak. Daar ben ik heel blij mee."

Het duo heeft grote toekomstplannen, maar richt zich eerst op het maken van een EP en een theatertournee.