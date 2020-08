Het Rotterdamse festival A Day at the Park vindt dit jaar ondanks de coronamaatregelen toch plaats. Ongeveer 750 bezoekers kunnen op 19 september verdeeld over drie shifts het Kralingse Bos bezoeken.

Per shift is er plaats voor 250 bezoekers, die een privédansvloer met eigen tafel krijgen. Hierbij worden de maatregelen van het RIVM in acht gehouden en wordt de 1,5 meter afstand gewaarborgd.

"Mensen worden blij van feestjes en wij van feesten organiseren", zegt Allan Hardenberg, CEO van organisator ALDA. "Wij zoeken continue naar mogelijkheden om onze festivals met de fans te verbinden en dat gaan we nu dan ook doen."

Onder anderen Joris Voorn, Prunk en Baggi geven acte de présence op het minifestival.

Mensen die een kaartje willen, moeten zich voor donderdag 20 augustus eerst registreren op de website van het festival. De kaartverkoop start vervolgens op zaterdag 22 augustus om 12.00 uur.

A Day at the Park werd tien jaar lang georganiseerd in Amsterdam. Het festival werd daarna in 2018 niet gehouden. In 2019 kwam het voor het eerst naar Rotterdam.