Blacka, die betrokken is bij de ruzie die leidde tot het dodelijke steekincident in Scheveningen, heeft voor het eerst een reactie gegeven op de vete. De Rotterdamse rapper betuigt op Instagram zijn spijt en zegt ook niet te weten waarom de ruzie tussen de twee rivaliserende drillrapgroepen is begonnen.

"Deze hele drillbeef slaat aan het eind van de dag nergens op", schrijft Blacka, die door het steekincident zijn medegroepslid ChuChu verloor.

"Aan het eind van de dag weet ik oprecht niet waarom deze ruzie precies is begonnen en hoe ik zo dom ben geweest om me in deze drillbeef te mengen met jongens die niks te verliezen hebben."

De rapper zegt "meerdere malen geprobeerd te hebben de ruzie te negeren". "Dit is mij uiteindelijk niet gelukt. Er werden ernstige bedreigingen naar mijn familie geuit waardoor ik mijzelf verloor."

De rapper betuigt dan ook zijn spijt. "Spijt komt inderdaad achteraf, maar het spijt mij echt. Ik heb niet het goede voorbeeld gegeven, maar dat ga ik vanaf nu wel doen, dat beloof ik."

Steekpartij mogelijk gevolg van wraakactie

Een negentienjarige Rotterdammer overleed maandagavond bij de steekpartij op de opgang van De Pier. De steekpartij is een mogelijk gevolg van een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam.

De politie kon dit woensdag echter nog niet bevestigen. Het is volgens de woordvoerder nog te vroeg in het onderzoek om daar iets over te zeggen.

Een groot rechercheteam van de politie Den Haag is momenteel bezig met de zaak. De Haagse politie monitort signalen van mogelijke wraakacties naar aanleiding van het steekincident. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de politie-eenheden van Amsterdam en Rotterdam.