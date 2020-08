Delta Goodrem heeft zondag op Instagram het verhaal achter haar nieuwe single Paralyzed gedeeld. De 35-jarige Australische zangeres vertelt dat haar tong verlamd raakte nadat er bij haar een speekselklier werd verwijderd. Hierdoor kon ze een tijdlang slecht praten en zingen.

Goodrem bracht de afgelopen twee jaar geen nieuwe muziek uit, tot haar nieuwe single vorige maand uitkwam. "Ik was eerst nog niet klaar om het verhaal hierachter te delen, maar nu wel", schrijft de Australische.

De artiest onderging in oktober 2018 een operatie om een speekselklier te verwijderen. Er bleek echter een zenuw aan haar tong beschadigd, waardoor deze verlamd raakte en de zangeres niet meer kon praten.

In een reeks beelden die Goodrem deelt is te zien dat zij maandenlang spraaktherapie kreeg om haar tong weer in oude conditie te krijgen, zodat ze weer kon praten en zingen. "Alles in mijn leven draait om geluid", zegt de zangeres.

Geleidelijk aan herstelde Goodrem en gedurende dit proces schreef ze ook aan haar zesde album, dat nog moet verschijnen. "Ik heb veel geleerd in deze periode en ben dankbaar dat ik nu gezond en gelukkig ben en er weer op los zing", concludeert de Australische.

Goodrem brak in 2003 door met haar single Born to Try. Ook scoorde ze in Nederland een hit met het nummer Lost Without You.