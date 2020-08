Donnell Russell, de voormalige manager van popzanger R. Kelly, is gearresteerd op beschuldiging van een gedwongen evacuatie van een voorstelling van de documentaireserie Surviving R. Kelly in 2018. Russell ontving eerder deze week een aanklacht, meldt Variety. De aanklacht draagt ​​een mogelijke maximale gevangenisstraf van tien jaar.

Russell zou hebben gedreigd met wapengeweld als de vertoning van de documentaire, die meerdere claims van vermeend seksueel misbruik en wangedrag door Kelly beschrijft, niet werd geannuleerd. Russell zou op 4 december 2018 een dreigend telefoontje hebben gepleegd naar de filmzaal van NeueHouse in Manhattan, New York.

De vertoning werd bijgewoond door #MeToo-oprichter Tarana Burke en verschillende aanklagers van Kelly: Drea Kelly, Kitti Jones, Asante Jones, Faith Rodgers, Lizzette Martinez, Lisa Van Allen en Jerhonda Pace. De vrouwen zijn in de documentaire te zien en zouden tijdens de vertoning in een panel spreken.

Naar verluidt werden in het begin van de vertoning twee anonieme telefoontjes naar de locatie gepleegd - rechtstreeks vanaf Russells vaste lijn in Chicago - met het dreigement "dat er een persoon in het theater was met een pistool, klaar om tijdens de vertoning te schieten".

Daarop werden de lokale autoriteiten op de hoogte gebracht. Die adviseerden om de screening te annuleren en de locatie te evacueren.

Toen Russell op vrijdag op afstand voor een magistraat verscheen, kreeg hij een borgtocht van 75.000 dollar (ruim 63.000 euro) toegekend. Als Russell wordt veroordeeld, kan hij een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen.