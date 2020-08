The Cavern Club, vooral bekend om de rol die het speelde in de carrière van The Beatles, heeft het financieel moeilijk als gevolg van de coronavirus-pandemie. Dat vertelt één van de directieleden vrijdag aan Liverpool Echo.

Bill Heckle, een van de directieleden van The Cavern Club, zei dat de concertzaal 30.000 pond (ruim 33.000 euro) per week heeft verloren sinds de lockdown in maart begon. "We hebben de afgelopen maanden helaas zo'n twintig mensen moeten ontslaan", vertelt hij. "We denken dat we de komende weken nog eens twintig mensen moeten ontslaan."

'We zetten geld opzij voor een regenachtige dag, niet voor een storm'

"Zeven maanden geleden kon je niet eens een scenario bedenken waarin de Cavern geen succes zou hebben", aldus Heckle. "We hebben een paar jaar geleden de beslissing genomen om zoveel mogelijk geld op de bank te houden voor een regenachtige dag, zonder te beseffen dat het onweer zou worden."

Volgens de directeur had The Cavern Club aanvankelijk zo'n 1,4 miljoen pond (1,55 miljoen euro) gespaard, maar is daar inmiddels de helft van opgegaan aan kosten.

In 1961 speelden The Beatles voor het eerst in het poppodium dat sinds 1957 bestaat. De Liverpoolse zakenman Brian Epstein zag de band er later dat jaar optreden en werd vervolgens hun manager. De Britste band speelde in totaal 292 keer in de club.

Andere bekende artiesten die in The Cavern Club hebben opgetreden zijn onder anderen: The Rolling Stones, Stevie Wonder, David Bowie en Adele.