Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Miley Cyrus - Midnight Sky

Miley Cyrus bevestigde eerder op vrijdag dat haar relatie met Cody Simpson voorbij is nadat hierover eerder geruchten ontstonden. Tegelijkertijd brengt ze de nieuwe single Midnight Sky uit, waarop ze zingt bij niemand te horen en dat ze het niet nodig heeft dat iemand van haar houdt. Op de door disco geïnspireerde plaat komt een sample voor van het lied Edge of Seventeen van Stevie Nicks. Het is voor Cyrus het eerste werk dat ze uitbrengt sinds de single Slide Away van vorig jaar.

Dua Lipa, Madonna & Missy Elliott - Levitating

Dua Lipa bracht eerder dit jaar haar tweede album Future Nostalgia, vol disco en opzwepende popmuziek, op de markt. De Britse kondigde onlangs aan dat er een remixalbum volgt waarop de liedjes in een nieuw jasje worden gestoken. Voor het nieuwe jasje van Levitating krijgt ze hulp van niemand minder dan Madonna, Missy Elliott en producer The Blessed Madonna. Het discogeluid van het origineel heeft plaatsgemaakt voor een meer elektronische productie. De rest van het album, waarop ook Gwen Stefani te horen is, verschijnt op 28 augustus.

Alicia Keys & Khalid - So Done

Alicia Keys zou eigenlijk eerder dit jaar al een nieuw album uitbrengen, maar de release werd uitgesteld wegens het uitbreken van het coronavirus. Sindsdien brengt ze hier en daar een single uit, maar een nieuwe datum voor het album staat nog niet vast. De nieuwste single is een samenwerking met r&b-zanger Khalid, die eerder al nummers maakte met artiesten als Billie Eilish, Shawn Mendes en Ed Sheeran. Op So Done zingen Khalid en Keys dat ze hun leven gaan leven zoals ze dat zelf willen.

Mell & Vintage Future - Brand New Day

De band Mell & Vintage Future is dit weekend een van de finalisten in het muziekprogramma We Want More van SBS. Het drietal bracht vorig jaar al een eerste album uit, maar deelt nu het toepasselijke Brand New Day om een nieuwe fase in hun carrière in te luiden. Op zondag 16 augustus wordt duidelijk of de band rond de Volendamse Melanie Jonk er met de winst vandoor gaat.

Burna Boy & Chris Martin - Monsters You Made

De Nigeriaanse artiest Burna Boy is alweer toe aan zijn vijfde album. De plaat draagt de titel Twice As Tall. Op de plaat werkt hij samen met artiesten als Stormzy, Youssou N'Dour en Coldplay-zanger Chris Martin. Martin zingt het refrein van het nummer Monsters You Made. Burna Boy is ook te horen op My Oasis, de nieuwe single van Sam Smith.

