Dolly Parton brengt na dertig jaar weer een kerstalbum uit, getiteld A Holly Dolly Christmas. Dat meldt Rolling Stone donderdag. Op het album zullen zowel solonummers als duetten met onder anderen Michael Bublé en Miley Cyrus te horen zijn.

Ook staan er nummers op het album in samenwerking met Billy Ray Cyrus, Jimmy Fallon, Willie Nelson en haar broer Randy Parton.

De plaat bevat zowel vertolkingen van klassiekers als All I Want for Christmas Is You als enkele originele nummers van de 74-jarige countryzangeres. De eerste single van het album, Cuddle Up, Cosy Down Christmas, is een samenwerking met Bublé.

"Aangezien iedereen Kerst dit jaar niet als gebruikelijk zal vieren, wilde ik creatief zijn", zegt Parton. "Dus ik deed mijn mondmasker op, trok mijn handschoenen aan en oefende met afstand houden, wat de geweldige artiesten met wie ik heb samengewerkt ook hebben gedaan. Samen hebben we iets tot stand gebracht wat naar mijn mening een van het beste werk is dat ik ooit gemaakt heb."

A Holly Dolly Christmas komt 2 oktober uit.