Geen lauwe biertjes en tenten in Biddinghuizen dit jaar: Lowlands vindt wegens het coronavirus deze keer online plaats. Frank van der Lende en Eva Koreman doen verslag van het digitale festival en vertellen aan NU.nl hoe zij de drie dagen gaan beleven.

Wat maakt deze online editie van Lowlands in jullie ogen zo speciaal?



Van der Lende: "Het zal uiteraard niet hetzelfde zijn als de reguliere Lowlands, maar wij willen toch een beetje dat Lowlands-gevoel nabootsen. Samen kijken naar je favoriete band, met elkaar dronken en brak zijn, echt dat communitygevoel. Dat vind ik zo mooi en dat is iets wat we gaan proberen over te brengen. Het is en blijft een doekje voor het bloeden, maar toch."

Koreman: "Je kan beter vragen: wat is er niet speciaal? Lowlands is voor veel mensen een markeringspunt in het jaar waar ze altijd bij zijn. Nu is Lowlands niet alleen een gat in de agenda, maar ook een gat in het hart. Ik dacht dat het een leeg weekend zou worden, dus ik ben heel blij dat VPRO 3voor12, 3FM en Lowlands dit samen hebben opgezet."

Hoe is het mogelijk een festivalsfeer te creëren zonder het festival?

Koreman: "Wat ik zou doen? De livestream op een groot scherm aanzetten samen met de mensen met wie je eigenlijk naar Lowlands zou gaan. Van vrijdag tot en met zondag lekker gaan zoals je zou gaan op het festival, maar dan dus in je eigen achtertuin. We willen wel echt festivallen, dus niet alleen achter je computer blijven zitten maar ook je gekke hoedje opzetten."

3FM-dj's gaan langs bij feestgangers die thuis Lowlands vieren. Hoe zorgen jullie ervoor dat de coronamaatregelen worden gehandhaafd?

Koreman: "We hebben iedereen die zich heeft opgegeven gevraagd om zich aan de coronamaatregelen te houden. Als zij dit niet kunnen garanderen, dan gaan we er niet langs. En uiteraard houden we ons zelf aan de regels. We hebben een microfoon aan een hengel om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren."

Waar kijken jullie zelf het meest naar uit?



Van der Lende: "Vooral het ophalen van mooie herinneringen. Een favoriet moment voor mij was bijvoorbeeld het optreden van Anderson Paak vorig jaar. Ik wist niet wat ik zag van de beste man. Daarnaast is op de vierde livestream alles te zien, behalve muziek: wetenschap, dans, filosofie, literatuur... Dat vind ik leuk, omdat je dan het inhoudelijke deel van Lowlands ziet. Normaliter wordt er echt een soort eigen maatschappij gecreëerd met eigen normen en waarden. Dat is zo mooi en ik vind het leuk dat dat ook wordt overgebracht."

Koreman: "Waar ik echt heel erg naar uitkijk, is dat Eefje de Visser gaat optreden. Ik vind het ongelooflijk wat een ontwikkeling die vrouw heeft doorgemaakt. Ik snak naar zo'n optreden."

In hoeverre heeft de coronacrisis impact gehad op jullie dj-zijn?

Van der Lende "Ik heb daar best veel over nagedacht. Qua werk is voor mij alles doorgegaan. Midden in de coronacrisis zijn Eva en ik begonnen met ons nieuwe programma, wat erg bijzonder was. Veel meer mensen luisteren momenteel naar de radio, het biedt echt een soort houvast. Door het wegvallen van festivals had ik wel veel vrije weekenden, maar de crisis zorgde er wel voor dat ik hechter werd met mijn inner circle. Dat vond ik wel heel mooi. Ik was de hele tijd met een klein clubje en dat was heel waardevol. Ik zag echt wie mijn goede vrienden waren."

Koreman: "Het heeft eigenlijk best veel impact gehad. Mijn werk ging gewoon door, alleen de programma's waren zo anders zonder gasten en livemuziek. De extra editie van Serious Request heeft een diepe indruk op me gemaakt. Het was ook goed te merken dat mensen veel meer behoefte hebben aan een-op-eencontact, want het werd veel drukker in de 3FM-app."

Lowlands free: united is vrijdag, zaterdag en zondag te volgen via 3fm.nl, NPO 3FM en 3voor12.vpro.nl.