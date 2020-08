Hans Zimmer heeft een aangepaste intro gemaakt voor Netflix. De componist is gevraagd een langere versie te maken, omdat het originele Netflix-intro te kort is voor bioscoopfilms.

Normaliter bevat iedere Netflix Original het iconische introgeluid, waarop drie drums te horen zijn. Dit geluid is echter maar drie seconden lang en leent zich daarom niet voor een bioscoopfilm.

Daarom heeft het streamingplatform Zimmer gevraagd een nieuwe en langere versie te maken. Deze is een theatraler, maar bevat op het einde nog altijd het kenmerkende drumgeluid van de originele Netflix-intro.

Zimmer is vooral bekend van zijn muziek voor films als The Lion King, The Dark Knight-trilogie en Pirates of the Caribbean, maar componeerde ook de muziek voor Formule 1, FIFA en BMW.