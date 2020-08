Rapper Gofast wil met Studio100 in overleg over zijn remake van het liedje Oya lélé van K3. Dat zegt Studio100 donderdag in een reactie.

Rapper Gofast bracht afgelopen week het nummer 3K uit. De melodie is gebaseerd op die van Oya lélé.

Al eerder uitte Studio 100 in verschillende media hun ongenoegen over het nummer van de rapper. In een officieel statement zegt de producent: "Het is een vereiste dat iemand die een bestaand nummer wenst te herwerken vooraf goedkeuring krijgt van de originele artiest. Dat is in dit geval niet gebeurd en dat is jammer want we staan in dergelijke situaties steeds open voor overleg."

Studio100 zegt contact te hebben opgenomen met Gofast. De rapper vroeg vervolgens om overleg. Studio100 eiste voordat zij met hem in overleg wilden dat hij de tekst van het nummer op zou sturen. Dit is volgens Studio100 nog niet gebeurd.

Miguel Wiels, de auteur van Oya lélé, noemde het nummer van Gofast in het AD eerder "problematisch". "Toen ik van Studio 100 vernam dat er een cover van Oya lélé was gemaakt, voelde ik me in eerste instantie gecharmeerd en blij", vertelt Wiels. Volgens de componist is het meestal "aangenaam" als andere artiesten zijn melodie waarderen, oppikken en er mee aan de slag gaan, tot hij van Studio 100 begreep dat het niet zo'n "koosjere versie" was.