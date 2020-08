Mysteryland organiseert eind augustus een online festival waarbij artiesten vanuit een luchtballon optreden, zo maakt de organisatie van het dancefestival donderdag bekend.

Onder anderen Paul van Dyk, Joris Voorn, Lucas & Steve en Sander van Doorn staan op de artiestenlijst van het digitale festival, dat op 29 augustus van 19.00 uur tot 1.00 uur gratis te volgen is via de officiële kanalen van Mysteryland.

Tijdens de online editie zijn meer dan vijftig artiesten via acht verschillende stages vanuit luchtballonnen te volgen. De kijkers kunnen zelf een keuze maken uit de acht kanalen.

Mysteryland vindt normaal gesproken eind augustus plaats op het voormalige Floriade-terrein in de gemeente Haarlemmermeer, maar door de coronacrisis is het festival dit jaar geschrapt. Onder leiding van festivaldirecteur Milan Raven is maandenlang gezocht naar een alternatieve invulling.

"Dat zijn we ook aan onze stand en onze bezoekers verplicht", zegt Raven, die normaal gesproken 130.000 bezoekers had verwacht bij Mysteryland. "Dat is, met medewerking van een aantal grote artiesten, letterlijk gelukt."