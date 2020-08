Ilse DeLange heeft een prestigieuze Amerikaanse countrymuziekprijs gewonnen. De Country Music Association (CMA) beloont de zangeres met de CMA Jeff Walker Global Country Artist Award. De Amerikaanse countryster Carrie Underwood overhandigde de prijs digitaal aan de Nederlandse zangeres.

Op Instagram laat DeLange weten dankbaar te zijn voor de onderscheiding die wordt uitgereikt aan countrymuzikanten buiten de Verenigde Staten die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het genre. "Dank jullie wel voor deze award. Het is zo'n eer om deze internationale award van de Country Music Association in ontvangst te mogen nemen."

De uitreiking wordt ieder jaar georganiseerd in Nashville, een stad die veel betekent voor DeLange. "Nashville is mijn tweede thuis en is altijd een grote inspiratiebron voor mij geweest."

DeLange kreeg de award overhandigd via een videoboodschap van Underwood, die sinds het winnen van American Idol in 2005 tot de grootste countryartiesten van het land behoort. "Je verdient deze prijs zo enorm door alles wat jij hebt bereikt met jouw muziek", stelt Underwood. De Amerikaanse trad in 2018 nog op tijdens Tuckerville, het festival dat DeLange organiseert.

DeLange bracht haar laatste album (Changes) afgelopen mei uit.