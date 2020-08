Selena Gomez gaat aan het einde van de maand met K-popgroep Blackpink een nummer uitbrengen, zo kondigt de Amerikaanse zangeres en actrice woensdag aan op Twitter.

"Ik ben superblij dat ik dit nieuws kan aankondigen!", schrijft Gomez bij de aankondiging van de release van het nummer op 28 augustus. In de VS ging al langer het gerucht dat de 28-jarige Gomez zou gaan samenwerken met Blackpink.

Blackpink is een van de bekendste vrouwelijke K-popgroepen ter wereld. De Zuid-Koreaanse meidenband brak in juni een YouTube-record door binnen 24 uur na de verschijning van een video de meeste kijkers te trekken. In een dag trok het nummer How You Like That ruim 82 miljoen kijkers.

Voor Blackpink is de opname met Gomez niet de eerste prestigieuze samenwerking. Eerder dit jaar werkten de zangeressen Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa mee aan Lady Gaga's album Chromatica. Met de Amerikaanse zangeres namen ze het nummer Sour Candy op.