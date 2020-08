If I had a hammer-zanger Trini Lopez is dinsdag in zijn woonplaats Los Angeles overleden op 83-jarige leeftijd. De zanger, die in 2013 nog optrad in Nederland tijdens de concerten van André Rieu, stierf aan de gevolgen van het coronavirus.

Lopez werd geboren als Trinidad Lopez III in Dallas, Texas. Zijn beide ouders kwamen uit Mexico.

De zanger begon zijn carrière op zijn vijftiende. Hij werd in 1963 gescout door Frank Sinatra, die hem een contract bij Reprise Records aanbod, toen hij aan het optreden was in een nachtclub in Los Angeles.

Zijn bekendste nummer is een cover van If I had a hammer. In meerdere landen kwam dat nummer de toplijsten binnen, ook in Nederland. Daarnaast behaalde hij hits met Lemon Tree en La Bamba.

Naast zanger en gitarist, acteerde Lopez in verschillende films, waaronder The Dirty Dozen (1967). Na de jaren zestig behaalde hij geen grote wereldwijde successen meer, hij bleef wel altijd muziek produceren en optreden.