The Weeknd is toegevoegd aan de lijst van artiesten die zullen optreden tijdens de MTV Video Music Awards (VMA's) 2020. Dat meldt het netwerk dinsdag. Andere optredens zullen worden verzorgd door onder anderen K-popgroep BTS, rapper Doja Cat en J Balvin.

Dit is het tweede optreden van The Weeknd tijdens de awardshow. De zanger (echte naam: Abel Makkonen Tesfaye) trad voor het eerst op bij de VMA's in 2015.

Naast een nominatie voor Artiest van het jaar, is zijn nummer Blinding Lights in vijf categorieën genomineerd voor een prijs, waaronder Video van het jaar, Beste R&B-video en Beste Regie.

Naast The Weeknd zijn ook Roddy Ricch (met drie nominaties), CNCO (twee nominaties) en Maluma aan de line-up toegevoegd. Maluma is genomineerd in de categorie Best Latin Video.

Recentelijk kondigde de zender aan de 37e jaarlijkse Video Music Awards niet - zoals gepland - plaats te laten vinden in het Barclays Center in Brooklyn, New York. In plaats daarvan worden de optredens buiten in de stad New York opgenomen, zonder publiek.

De VMA's worden gehouden op zondag 30 augustus.