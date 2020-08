Rapper Gofast heeft onlangs met een nieuw nummer een duidelijke muzikale verwijzing gemaakt naar het K3-nummer Oya lélé. Studio 100 en de auteur van het lied overwegen juridische stappen omdat de rapper geen toestemming heeft gevraagd voor het gebruik van de melodie, maar K3 zelf ziet het als een compliment, melden de drie dinsdag aan RTL Nieuws.

Hoewel zangeressen Klaasje Meijer, Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen niet de hele tekst "hebben kunnen verstaan" van de rapversie genaamd 3K, vinden ze het "superleuk dat ze ons nummer appreciëren". "Hij zegt ook zelf dat K3 zijn jeugd mede heeft bepaald en dat hij het echt een super catchy song vindt, dus voor ons is het echt een supermooi compliment."

De groep snapt wel dat Studio 100 daar anders over denkt. "Het moet natuurlijk wel volgens de regels gaan en Studio 100 is aan het uitzoeken hoe dat hier zit, maar dat is onze zorg niet. Wij vinden het wel tof dat ons nummer nog door volwassenen wordt geapprecieerd." Daar voegt Meijer nog aan toe: "Opeens hebben we nu een heel breed publiek, dus wij hebben het maar ontvangen als een compliment."

'Je vraagt makers om toestemming'

Maandag noemde Miguel Wiels, auteur van het in 2003 uitgekomen nummer, de nieuwe versie in het AD nog "problematisch". "Toen ik van Studio 100 vernam dat er een cover van Oya lélé was gemaakt, voelde ik me in eerste instantie gecharmeerd en blij", vertelde Wiels. Volgens de componist is het meestal "aangenaam" als andere artiesten zijn melodie waarderen, oppikken en er mee aan de slag gaan, tot hij van Studio 100 begreep dat het niet zo'n "koosjere versie" was.

Erger vond hij het dat door Gofast geen toestemming gevraagd was voor het gebruik van de melodie. "Je vraagt de originele makers (gewoonlijk, red.) om toestemming en brengt hen op de hoogte van je plannen. In een radio-interview beweerden de artiesten dat ze dat bewust niet gedaan hebben, omdat ze vinden dat zij dat niet hoeven te doen. Ze beschouwen dit als een origineel nummer dat hun eigendom is en dat ze zelf gemaakt hebben", vertelde Wiels.

Inmiddels heeft Wiels aan het AD laten weten dat Gofast zich "nederiger opstelt" en dat Studio 100 in gesprek wil "om de ruzie niet te laten escaleren”. "Ik ben erg benieuwd hoe dit verder afloopt maar heb, net als Studio 100, uiteraard ook liever overleg dan ruzie", aldus Wiels.

