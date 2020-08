Je wereldwijde doorbraak beleven met een internationale nummer 1-hit en kort daarna gedwongen thuiszitten vanwege de coronacrisis. Het gebeurde de Australische zangeres Tones And I met haar single Dance Monkey. In gesprek met NU.nl vertelt ze de uitbraak van COVID-19 te hebben ervaren als het tegenovergestelde van haar doorbraak.

"Toen de wereld in lockdown ging, ervoer ik eigenlijk hetzelfde als tijdens mijn doorbraak, maar dan precies het tegenovergestelde", aldus zangeres Toni Watson. "Voordat Dance Monkey een hit werd, woonde ik in mijn auto en speelde ik op straat en binnen korte tijd vloog ik ineens de hele wereld over voor optredens. Door corona zit ik nu weer maandenlang in hetzelfde land."

Ze laat zich door deze onverwachte wendingen niet van haar stuk brengen. "Toen ik besloot straatmuzikante te worden, heb ik alles opgegeven en ben ik naar een ander deel van Australië verhuisd. Ik ben nu wel gewend aan grote veranderingen."

Het gebrek aan optredens valt de zangeres wel zwaar. Haar huisgenoten hadden dit door en zorgden daarom voor een verrassing. "Ze hadden mijn instrumenten en kaarsen in mijn kamer klaargezet, zodat ik een klein optreden kon geven. Dan merk je hoeveel je het optreden mist."

"We zijn in Australië nu zes weken in een lockdown en veel mensen kunnen niet werken. Ik zit nu al zes maanden thuis en er gloort nog geen licht aan het einde van de tunnel. Ik kan gelukkig blijven schrijven, maar ik ben zangeres geworden om op te treden."

'Iedereen wilde laten zien hoe succesvol hij is, erg ongemakkelijk'

De coronacrisis heeft Tones And I er niet van weerhouden nieuwe muziek te maken. Onlangs verscheen haar single Ur So F**kInG cOoL, die ze schreef na een feestje voor de muziekindustrie waar ze zich niet bepaald op haar gemak voelde.

"Ik besloot na een uur een Uber naar huis te nemen en Netflix te gaan kijken. Het is niet dat de mensen niet aardig waren, maar alles was oppervlakkig. Het leek alsof iedereen wilde laten zien hoe succesvol hij is, wat nogal ongemakkelijk was", schetst ze de situatie.

Ze voelt geen druk om het succes van het nummer Dance Monkey, dat in Nederland vijftien weken op de eerste plaats stond, met nieuwe singles te evenaren. "Het zou me ongelukkig maken als ik alleen muziek zou schrijven om hits te scoren. Ik hou er niet eens van om zo in de belangstelling te staan, dus maakt het idee van een volgende grote hit me nerveus."

185 Tones And I - Ur So F**kInG cOoL

'Nooit gedacht dat Dance Monkey een streaminghit zou worden'

Toch is ze dankbaar voor de deuren die Dance Monkey voor haar heeft geopend. "Ik ben blij dat ik de persoon ben die de records heeft gebroken in plaats van de persoon die dat najaagt."

Het succes van de plaat kwam voor Tones And I als net zo'n grote verrassing als voor de rest van de wereld. "Ik speelde elke dinsdagavond in een hostel en daar sloeg het nummer steeds weer aan. Ik dacht dat het live gewoon goed in de smaak viel, maar had nooit gedacht dat het ook qua streaming zou werken."

De zangeres werkt nu in de luwte verder aan haar debuutalbum, dat eigenlijk deze maand had moeten verschijnen. De coronacrisis heeft haar meer tijd gegeven om te schrijven. Daarom besloot ze uit een grotere bron van nummers te putten bij de keuzes voor haar debuutalbum.

Bang voor het wegebben van de hype is ze niet. "Op de Australische radio word ik zeker niet behandeld als eendagsvlieg. Al mijn singles worden gewaardeerd en ik word gezien als een artiest met een toekomst. Daar ben ik dankbaar voor."