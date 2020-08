Studio 100 en K3 zijn niet blij met het nieuwe nummer van de Nederlandse rapper Gofast. Het nummer, 3K genoemd, is een duidelijke muzikale verwijzing naar het K3-nummer Oya Lélé, maar is tekstueel gezien een stuk explicieter. Gofast heeft geen toestemming gevraagd voor het gebruik van het oorspronkelijke nummer en Studio 100 en K3 overwegen juridische stappen.

Miguel Wiels, auteur van Oya Lélé, noemt het nummer van Gofast in het AD "problematisch". "Toen ik van Studio 100 vernam dat er een cover van Oya Lélé was gemaakt, voelde ik me in eerste instantie gecharmeerd en blij", vertelt Wiels. Volgens de componist is het meestal "aangenaam" als andere artiesten zijn melodie waarderen, oppikken en er mee aan de slag gaan, tot hij van Studio 100 begreep dat het niet zo'n "koosjere versie" was.

Doordat de zang volgens Wiels onverstaanbaar is, verstond hij er niet veel van. Ook op internet kon hij de songtekst van het nummer niet vinden, waardoor hij nog niet de volledige boodschap kent. Ook vindt hij de mannen in de videoclip er niet uitzien als "vriendelijke jongens, met die opgestoken middelvingers".

Past niet bij het K3-imago

Dat past niet bij het imago van K3, aldus Wiels. "Wij proberen het project K3 netjes te houden, maar dan krijg je op onze muziek plots deze smakeloze tekst en clip. Dat vind ik dan wel een probleem."

Het feit dat er geen toestemming is gevraagd voor het nummer vindt Wiels het vervelendst. "Je vraagt de originele makers (gewoonlijk, red.) om toestemming en brengt hen op de hoogte van je plannen. In een radio-interview beweerden de artiesten dat ze dat bewust niet gedaan hebben, omdat ze vinden dat zij dat niet hoeven te doen. Ze beschouwen dit als een origineel nummer dat hun eigendom is en dat ze zelf gemaakt hebben", zegt Wiels.

"Ze voelen zich niet schatplichtig aan Studio 100 of de makers van de K3-muziek, met als argument: "Melodietjes vind je overal". Dat klopt natuurlijk niet. Zo werkt het niet in de muziekwereld. Deze compositie is onze eigendom en mag je niet zomaar stelen. Ik vermoed dat we het hier niet bij zullen laten en dat Studio 100, als producent, stappen zal ondernemen."

Studio 100 was maandag nog niet bereikbaar voor een reactie.

208 Bekijk hier de clip van Gofast - 3K ft. Barbersoess