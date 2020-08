Dat hij als gevolg van de coronacrisis flink wat inkomsten misloopt, gaat André Rieu niet in de koude kleren zitten.

"Houdt dit nog een jaar aan, dan ben ik failliet", vertelt de orkestleider, die in maart op het punt stond aan een Amerikaanse tournee te beginnen toen het coronavirus roet in het eten gooide, in het AD. "En met mij 95 procent van alle entertainmentbedrijven."

Toch ligt Rieu (70) niet wakker van zijn financiële zorgen. "Nee, omdat ik altijd goed slaap en een optimist ben. Ik ben op zondag geboren, daar zal het aan liggen. Maar overdag vraag ik me wel eens af hoe dit verder moet. Ik heb nog spek op de botten, daarom kunnen we hier ook nog zitten en een taartje eten, maar het gaat wel met een enorme vaart de verkeerde kant op."

Kleinschaliger optreden is geen optie voor Rieu, die een orkest van zo'n zestig man heeft. "We gaan met z'n allen door, of niet. En moeten we de boel opheffen, dan gaan we daarna toch weer door. Ik zeg altijd dat ik 140 jaar word, dat meen ik ook. Ik ben nu zeventig, dus op de helft. Ik denk nu: och ja, het is even een zwaar jaar, maar er komen er nog 69 aan."