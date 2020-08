Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Juice WRLD & The Weeknd - Smile

Rapper Juice WRLD overleed in december vorig jaar aan een overdosis, maar sindsdien is de stroom van nieuwe muziek van hem nog niet gestopt. Onlangs verscheen het album Legends Never Die, dat in de Verenigde Staten nu al een van de bestverkochte platen van het jaar is. Slechts enkele weken later verschijnt er alweer een nieuwe single. Het nummer heet Smile en is een samenwerking met de Canadese r&b-ster The Weeknd.

Beluister het nummer hier

MEROL - Je Vais Vite (op de Campingdisco)

Zangeres MEROL heeft een nieuwe single gemaakt met Koen van de Wardt van Klangstof. Op de zomerse plaat gaat de zangeres, bekend van hits als LEKKER MET DE MEIDEN en HOU JE BEK EN BEF ME, "hard" op een Franse camping met een disco. MEROL bracht eerder dit jaar al de toepasselijke singles Houseparty en Ik **** je op afstand met Arjen Lubach uit.

Beluister het nummer hier

Miss Montreal & Diggy Dex - Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn

Miss Montreal heeft een duet opgenomen met Diggy Dex. Het nummer heet Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn en is de soundtrack van de gelijknamige film, gebaseerd op het boek van Daphne Deckers. Ook BLØF-zanger Paskal Jakobsen schreef mee aan het nummer. Het is niet de eerste keer dat Sanne Hans van Miss Montreal en Diggy Dex samen de studio in doken. De zanger schreef ook mee aan het nummer Het Liefst Met Jou, dat te vinden is op Hier, de eerste Nederlandstalige plaat van Miss Montreal.

Beluister het nummer hier

Faberyayo - Aan Het Einde Van De Tijd

Rapper Faberyayo werd op 4 augustus 38 jaar oud. "Ik word vijf jaar ouder dan Jezus. Om dit heuglijke feit te vieren, breng ik een soloalbum uit", schrijft hij op Instagram. De soloplaat heet Das Drama en is geproduceerd door Bas Bron. Faberyayo, geboren als Pepijn Lanen en bekend van De Jeugd Van Tegenwoordig, schuift het nummer Aan Het Einde Van De Tijd naar voren als nieuwe single, waarvoor hij ook een videoclip opnam.

Beluister het nummer hier

Cardi B & Megan Thee Stallion - WAP

Cardi B en Megan Thee Stallion behoren beiden momenteel tot de succesvolste vrouwelijke rappers ter wereld en voor het nummer WAP hebben de twee de handen ineengeslagen. De afkorting in de titel staat voor 'wet-ass pussy' en die term komt dan ook aan de lopende band terug in het nummer. Het is de eerste keer dat Cardi B, bekend van hits als I Like It en Bodak Yellow, samenwerkt met Megan Thee Stallion, die onlangs nog slachtoffer was van een schietpartij waarbij ze gewond raakte aan haar voeten.

Beluister het nummer hier

Blanks - Favorite Nightmare

Singer-songwriter Blanks brengt voor het eerst een collectie van zijn nummers uit. De plaat heet cheap sodas and ice cream kisses en bevat de singles die hij in de afgelopen maanden uitbracht. De Nederlandse zanger en YouTuber, geboren als Simon de Wit, had nog een nummer achter de hand gehouden dat hij niet eerder had uitgebracht. Deze nieuwste single heet Favorite Nightmare.

Beluister het nummer hier