Shirley Bassey brengt ter ere van haar zeventigjarige jubileum als artiest een nieuw album uit, meldt BBC donderdag. Het is ruim vijf jaar geleden dat de 83-jarige Goldfinger-zangeres nieuwe muziek maakte.

"Shirley Bassey is een levende legende en nog steeds in de kracht van haar leven", zegt Tom Lewis van haar platenmaatschappij Decca Records.

"Het is niet te geloven dat haar carrière al vlak na de geboorte van de rock-'n-roll begon. Elke noot die ze zingt vertelt een verhaal over de avonturen die ze heeft beleefd, de mensen die ze heeft ontmoet of de levens die ze heeft verrijkt."

De in Cardiff geboren Bassey is vooral bekend van de James Bond-titelnummers die ze zong. Zo was ze verantwoordelijk voor de titelsongs van Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. Ook scoorde ze grote hits met Big Spender en This Is My Life.

Haar recentste album Hello Like Before stamt uit 2014.