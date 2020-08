Tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards eind deze maand zullen onder meer K-popgroep BTS, rapper Doja Cat en J Balvin optreden.

MTV maakte dinsdag bekend dat de twee acts aan de line-up zijn toegevoegd. Voor zowel BTS als Doja Cat (24) is het de eerste keer dat ze optreden tijdens de awards.

De populaire K-popband won vorig jaar twee MTV Video Music Awards, voor beste groep en beste K-popact. Dit jaar is BTS genomineerd in drie categorieën: beste pop, beste K-pop en beste choreografie.

De Amerikaanse zangeres Doja Cat is ook genomineerd voor drie prijzen, waaronder die voor beste lied met het nummer Say So.

De Colombiaanse reggaeton artiest J Balvin is genomineerd in de categorieën beste samenwerking (RITMO met Black Eyed Peas) en beste latin. In deze laatste categorie is hij drie keer genomineerd, met de nummers China, Amarillo en Qué Pena.

Andere artiesten die zullen optreden tijdens de uitreiking van de awards op zondag 30 augustus in New York, worden mogelijk snel aangekondigd. Fans kunnen tot die tijd stemmen op hun favoriete artiesten, clips en liedjes.