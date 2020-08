Neil Young heeft een officiële aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De zanger is niet te spreken over het gebruik van zijn muziek tijdens campagnebijeenkomsten van Trump en heeft besloten vervolgstappen te zetten.

De aanklacht bevat stevige passages waarin de 74-jarige hard uithaalt naar de president. Zo stelt Young dat hij niet wil dat zijn muziek gebruikt wordt als "themanummer voor een verdeelde, on-Amerikaanse campagne die barst van onwetendheid en haat."

Young benadrukt dat hij het recht van Amerikanen op vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan en vindt dat iedereen vrij is om een kandidaat te kiezen waar hij of zij achter staat. Maar hij wil niet dat zijn muziek betrokken wordt bij campagnes en/of kandidaten waar hij niet achter staat.

Vorige maand liet Young al op Twitter weten dat hij het "niet oké" vond dat zijn muziek werd gebruikt tijdens Trumps campagnebijeenkomsten.