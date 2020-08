Uit het onderzoek dat The Killers hebben laten uitvoeren naar misbruik dat zou hebben plaatsgevonden in 2009, is geen bewijs voortgekomen. Er is gesproken met de vrouw die de beschuldigingen deed, het vermeende slachtoffer en de medewerkers die er destijds bij betrokken zouden zijn geweest, maar de band laat aan BBC weten dat niemand de verhalen kan bevestigen.

Een vrouw, die zichzelf op Twitter Chez Cherrie noemt en als geluidstechnicus voor The Killers werkte, deelde vorige week in een blog dat zij had gehoord dat een vrouw tijdens de tour van The Killers in 2009 was misbruikt door andere tourmedewerkers.

Inmiddels heeft Chez Cherrie het juridische team van The Killers laten weten dat ze deze informatie via-via heeft vernomen en niet zelf getuige was van het misbruik. "Deze beschuldigingen bleken volledig ongegrond te zijn", staat in de verklaring die de band maandag deelde.

Chez Cherrie schreef in haar blog dat ze via radiocommunicatie gehoord had dat er een vrouw "klaarlag" in een kleedkamer en dat mannen werden opgeroepen om seks met haar te hebben. Mogelijk zijn deze uitspraken gedaan door een werknemer die bekend stond om zijn seksistische opmerkingen en inmiddels niet meer werkzaam is voor de band.

Band start meldpunt

Met de vrouw die misbruikt zou zijn, is ook gesproken voor het onderzoek. Zij kreeg destijds pasjes om backstage te gaan met een vriendin en zegt dat er geen sprake was van misbruik of een andere onveilige situatie.

The Killers delen in de verklaring dat zij het desondanks vervelend vinden dat Chez Cherrie destijds het gevoel had dat ze haar verhaal nergens kwijt kon. "De band is van mening dat tourmedewerkers een dergelijk incident altijd eenvoudig moeten kunnen kunnen melden, ongeacht hun status en hoelang ze bij de tour betrokken zijn."

Daarom zal er een meldpunt worden opgezet dat tourmedewerkers kunnen inschakelen wanneer zij zich onveilig voelen. Chez Cherrie laat in een reactie weten dat ze blij is dat haar "verhaal serieus is genomen" en dat er volgens het vermeende slachtoffer geen misbruik heeft plaatsgevonden.