Iets meer dan een week na het verschijnen van folklore van Taylor Swift (30) breekt het verrassingsalbum alle verkooprecords.

Het album bereikte onmiddellijk de toppositie in de Billboard 200, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten, en deed dat met de hoogste verkoopaantallen ooit. Hiermee brak ze haar eigen record uit 2019, toen haar album Lover verscheen. Ook het album dat daarvoor recordhouder was stond op naam van Swift: Reputation, uit 2017.

Swift is daarnaast de eerste artiest van wie zeven verschillende albums minstens een half miljoen keer worden verkocht. Ook op streamingplatforms deed het album het goed: met 80,6 miljoen streams op Spotify werd het het meest gestreamde album van een vrouwelijke artiest op de releasedag.

Op Apple Music werd folklore 35,47 miljoen keer beluisterd en vestigde zo het record van meest gestreamde popalbum in 24 uur tijd. In Engeland is Swift de enige vrouwelijke artiest die met vijf albums de eerste positie in de hitlijsten bereikte.

Swift bracht het album folklore uit op 24 juli, nog geen dag nadat ze de plaat had aangekondigd. Ze schreef de nummers toen ze in zelfquarantaine zat.