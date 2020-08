Een zeldzame gitaar van Elvis Presley, een Martin D-18 uit 1942, is tijdens een veiling verkocht voor het recordbedrag van 1,3 miljoen dollar (ruim 1,1 miljoen euro).

Het is volgens TMZ het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor een item van de in 1977 overleden zanger. Vooraf werd overigens gedacht dat de gitaar zo'n 3 miljoen dollar (2,6 miljoen dollar) zou opleveren.

Presley gebruikte de gitaar van 1954 tot 1956. Het instrument is onder meer te horen op de klassiekers That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky en Good Rockin' Tonight. Ook trad hij live op met de Martin D-18.

Op de gitaar was aanvankelijk de naam Elvis geschreven met metalen letters, maar de 's' staat er nu niet meer op.

Het item van Presley werd geveild door veilinghuis Gotta Have Rock and Roll. De koper wil anoniem blijven.

Foto ter illustratie, niet de desbetreffende Martin D-18-gitaar.