Het nummer waarvan Addy van den Krommenacker afgelopen donderdag per toeval ontdekte dat het online stond, is zondag de top honderd van iTunes binnengedrongen, meldt de modeontwerper zondag op Twitter.

Van den Krommenacker nam het Italiaanse liedje Mai pìu tien jaar geleden op, maar bracht het nooit officieel uit omdat hij zijn aandacht op zijn werk als couturier wilde houden. Donderdag kwam hij erachter dat het nummer alsnog was gepubliceerd op Spotify en iTunes door producent Cees Vermeulen Windsant, die momenteel op de Filipijnen woont.

Tot zijn eigen verrassing staat het nummer zondagmiddag op de negentigste plaats in de hitlijst van iTunes. "Ik val van de ene verbazing in de andere", schrijft de zeventigjarige Van den Krommenacker op zijn Twitter-account. "Misschien moet ik toch maar uit gaan zoeken of er ook nog royalty's mij toekomen."

Producent Vermeulen zei donderdag al tegen het AD dat hij bereid is om inkomsten af te staan. "Indien het iets opbrengt, kunnen we altijd opnieuw om de tafel zitten, want ook ik ben inmiddels bejaard."

Vermeulen vroeg Van den Krommenacker in 2010 of hij de Italiaanse versie van Unchained Melody wilde opnemen. De bekende hit van The Righteous Brothers is het favoriete nummer van Van den Krommenacker.