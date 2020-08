Samen met Nederlandse blueszanger Phil Bee heeft André Hazes voor het eerst een Engelstalig bluesnummer uitgebracht: Need Your Love So Bad. Dat is heel wat anders dan de zanger gewend is, maar over de taal maakte hij zich geen zorgen, vertelt hij zaterdag aan het AD.

"Ik kom al 25 jaar in Amerika, dus die taal heb ik wel aardig onder de knie. Ik wist dat ik niet als een boer zou klinken", aldus de 26-jarige zanger. Het voor hem nieuwe genre daarentegen was iets dat Hazes spannender vond om te doen. "Je staat naast een man die dat zijn hele leven al doet (Bee, red.). Dat maakt het wel spannend. Dat is net alsof ik tegen hem zeg: 'Ga nu maar eens Leef doen.' Dat is allemaal anders."

Bee was een van de deelnemers van het televisieprogramma We Want More, waar Hazes jurylid was. Waar Hazes de muzikant tijdens het programma van feedback moest voorzien, waren de rollen in de studio bij het opnemen van Need Your Love So Bad volgens Hazes omgedraaid.

'Hij moest mij op mijn donder geven als ik het fout deed'

"Ik ben ook naar hem toegegaan en vertelde dat ik commentaar haat. Maar ik had nog nooit van mijn leven Engels gezongen", vertelt Hazes. "Ik had nog nooit een liedje gedaan zoals dit. Dus hij moest mij die dag de hele dag op mijn donder geven als ik iets verkeerds deed." Dat pakte goed uit, aldus de zanger. "Hij heeft me heel goed geholpen en gestuurd."

Zingen buiten zijn eigen genre is de Hazes goed bevallen en hij wil graag zijn plannen om een rockalbum te maken voortzetten. Hoewel hij nog niet zeker weet of hij dat in het Nederlands of in het Engels wil doen, neigt hij toch naar het Engels. "Je moet maar eens naar Amerikaanse rockplaten luisteren. Als je dat naar het Nederlands vertaalt, dan denk je soms: Jezus, wat is dit kinderachtig. Dus de kans is groot dat het in het Engels wordt."