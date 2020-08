Waar Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zes weken terug nog redelijk optimistisch was met betrekking tot de coronamaatregelen, is het hem inmiddels te veel geworden, vertelt hij aan de Volkskrant. Volgens hem wordt de cultuursector "geslachtofferd".

In maart stortte de festivalzomer van 2020 in één keer in elkaar. Waar andere festivalorganisatoren meteen hun evenement afgelastten, hield Van Eerdenburg hoop. "Er heerste een vreemdsoortig optimisme: we zijn de laatste in lijn, tweede helft augustus", vertelt de Lowlands-directeur.

"Stel dat Lowlands als enige grote festival wél doorgaat, wat een euforie wordt dat. Coronabevrijdingsdag! Toen Rutte uitsprak dat er tot 1 september geen evenementen zouden zijn, was dat echt een stomp in mijn maag."

"Het regent faillissementen" en Van Eerdenburg vreest voor het voortbestaan van de hele sector. "Overal vliegen de mensen eruit. Er is volop vraag, maar we mogen niet", zegt hij. "De muziekwereld ligt stil, de filmwereld, theaterwereld, commerciële producties als musicals - al die bedrijven zitten diep in de stront. Het is een helletocht."

'Anderhalvemetersamenleving is een schijnvertoning'

Ook privé merkt hij de gevolgen van de anderhalvemetermaatregel. Mojo, het bedrijf waarvoor hij werkt, moest recentelijk een derde van het personeel ontslaan en zijn zoon IJsbrand (24), die muzikant is (hij is de helft van hiphopduo Gotu Jim), woont weer bij Van Eerdenburg en zijn vrouw omdat hij de huur van zijn woning niet meer kan betalen.

"Ik heb het helemaal gehad. Het aantal besmettingen staat in geen verhouding tot het leed dat de strenge maatregelen in de cultuursector veroorzaken. Er heerst grote willekeur en wij worden geslachtofferd."

Hiermee wil hij niet zeggen dat Lowlands gewoon door had kunnen gaan. "Ik vind dat we een enorme verantwoordelijkheid hebben, dus dat zeg ik niet zomaar. Maar ik vind dat we veel harder moeten werken aan maatregelen die de anderhalvemetersamenleving onnodig zouden maken. Want dat is zo'n schijnvertoning, ga maar naar Schiphol, ga naar de supermarkt."