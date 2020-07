Toni Braxton komt op 28 augustus met haar tiende plaat, die ze Spell My Name heeft genoemd, schrijft Variety.

De 52-jarige zangeres zei jaren geleden dat ze overwoog te stoppen met haar zangcarrière. In 2014 beleefde haar carrière echter een opleving na het duetalbum Love, Marriage, Divorce, dat ze maakte met Babyface. De plaat won een Grammy Award. In 2018 volgde Sex and Cigarettes, dat voor meerdere Grammy's werd genomineerd.

Braxton is de afgelopen jaren ook met haar familieleden te zien in de realityshow Braxton Family Values, waarin haar relatie met Bryan Williams van Cash Money Records uitgebreid aan bod komt. Volgens geruchten zijn de twee onlangs getrouwd.