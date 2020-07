Renée van Wegberg toert vanaf oktober door de Nederlandse theaters met Renée Doet De Dames. Het is een vervolg op Hadewych Doet De Dames van Hadewych Minis, waarin bekende en onbekende liedjes van Nederlandse zangeressen ten gehore worden gebracht.

Van Wegberg had door de coronacrisis minder werk en zag hierdoor ruimte "om met de bezem door het huis en hoofd te gaan".

"Ik begon een zoektocht naar bekende en onbekende Nederlandse parels en vond in veel liedjes muzikale herkenning", zegt de musicalactrice. "Ik kwam mijzelf behoorlijk tegen."

Van Wegberg zal in haar show nummers van onder anderen Willeke Alberti, Conny Stuart, Trijntje Oosterhuis en Anouk zingen. Ook brengt ze een eerbetoon aan Liesbeth List, de onlangs overleden zangeres die ze vertolkte in de gelijknamige musical.

Kaarten voor de shows zijn vanaf heden verkrijgbaar.

De 35-jarige Van Wegberg speelde rollen in diverse musicals, waaronder Wicked, Urinetown en We Will Rock You.