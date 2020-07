Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Billie Eilish - my future

Billie Eilish is terug met nieuwe muziek. De achttienjarige zangeres bracht eerder dit jaar nog de soundtrack van de later weer uitgestelde James Bond-film No Time To Die uit. Haar nieuwe single heet my future en schreef ze wederom samen met haar broer Finneas O'Connell, die het nummer ook produceerde. De dromerige plaat wordt haast a capella opgevoerd tot halverwege een beat wordt toegevoegd. Eilish wist vorig jaar vijf Grammy's te winnen met haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, waar hits als bad guy en when the party's over op staan.

Beluister het nummer hier

229 Billie Eilish - My Future

Bastille & Graham Coxon - WHAT YOU GONNA DO???

Bastille heeft een nieuwe single opgenomen met Graham Coxon, bekend van Blur. Voor Bastille is WHAT YOU GONNA DO??? de eerste nieuwe muziek van 2020. De Britse band, bekend van hits als Pompeii, Things We Lost In The Fire en Good Grief, bracht vorig jaar nog de plaat Doom Days uit. Een jaar eerder scoorde zanger Dan Smith ook nog een hit met het lied Happier, een samenwerking met dj Marshmello.

Beluister het nummer hier

Beyoncé - FIND YOUR WAY BACK (MELO-X Remix)

Beyoncé sprak vorig jaar niet alleen de stem van Nala in, maar droeg ook met een album bij aan de liveactionremake van de film The Lion King. Het album The Lion King: The Gift werd door de zangeres gecureerd en ze leverde er zelf ook nieuwe muziek voor. Het album heeft een deluxe-editie gekregen die tegelijk uitkomt met de film Black Is King. De film die Beyoncé maakte is te zien op Disney+. Onlangs verscheen al de nieuwe single Black Parade die bij het project hoort en nu wordt daar ook een remix van FIND YOUR WAY BACK aan toegevoegd.

Beluister het nummer hier

Sam Smith & Burna Boy - My Oasis

Sam Smith was van plan in mei een album met de titel To Die For uit te brengen, maar veranderde in maart van gedachten. Het album werd op de lange baan geschoven en er moest een nieuwe titel komen. Een maand later verscheen nog wel de single I'm Ready, een duet met zangeres Demi Lovato. Sindsdien was het stil rondom Smith, maar daar komt nu verandering in. Op de nieuwe single My Oasis krijgt Smith hulp van Burna Boy. Wanneer het album moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

Beluister het nummer hier

Alanis Morissette - Ablaze

Alanis Morissette heeft er bijna acht jaar over gedaan om een opvolger van haar album havoc and bright lights (2012) te presenteren. Haar nieuwe plaat heet Such Pretty Forks In The Road en werd voorafgegaan door de singles Reasons I Drink en Smiling. Morissette legt uit dat de stilte van acht jaar vooral met haar gezinsleven te maken had. Ze beviel in 2010, 2016 en 2019 van twee zoons en een dochter. Haar dochter zong live in The Tonight Show with Jimmy Fallon mee op de nieuwe single van haar moeder, Ablaze.

Beluister het nummer hier

Ava Max - Who's Laughing Now?

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Ava Max haar single Sweet But Psycho uitbracht. De single groeide in de maanden erna uit tot wereldhit en behaalde ook in Nederland de eerste plaats. Sindsdien boekte ze successen met singles als So Am I en Kings & Queens, maar tot een debuutalbum kwam het nog niet. Daar komt op 18 september verandering in als de plaat Heaven & Hell wordt uitgebracht. Gepaard met de aankondiging van het album brengt de Amerikaanse zangeres van Albanese afkomst de nieuwe single Who's Laughing Now uit.

Beluister het nummer hier