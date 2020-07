MTV presenteert dit jaar twee nieuwe categorieën voor de MTV Video Music Awards (VMA) die vanwege de coronacrisis in het leven zijn geroepen. Onder anderen Ariana Grande, John Legend en Lady Gaga zijn genomineerd voor deze nieuwe prijzen.

Grande maakt samen met Justin Bieber kans op de prijs voor de beste videoclip die thuis is opgenomen. John Legend is met zijn clip voor Bigger Love ook genomineerd in deze categorie.

De zanger maakt ook kans op de nieuwe prijs voor het beste quarantaineoptreden. Ook Lady Gaga is hiervoor genomineerd. Het gaat om het optreden dat ze gaf tijdens de speciale show One World: Together At Home.

Grande en Gaga zijn beiden negen keer genomineerd en zijn daarmee de koplopers. De zangeressen maken individueel kans op prijzen, maar maken in diverse categorieën ook kans op een prijs voor hun duet Rain On Me. De single is onder meer genomineerd voor de prijzen voor de beste videoclip en het beste liedje.

Ook Billie Eilish en The Weeknd duiken meerdere keren op tussen de genomineerden. Ze hebben ieder zes nominaties.

De MTV Video Music Awards worden op zondag 30 augustus uitgereikt. Fans kunnen tot die tijd stemmen op hun favoriete artiesten, clips en liedjes.