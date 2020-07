Addy van den Krommenacker ontdekte donderdag per toeval dat een nummer van hem op Spotify en iTunes staat. De modeontwerper nam het Italiaanse liedje Mai pìu tien jaar geleden op, maar bracht het nooit officieel uit.

"Zojuist doe ik een vreemde ontdekking", schrijft Van den Krommenacker op Twitter. "Ik zie nu pas dat er in 2010 een single van mij is uitgebracht. Blijkbaar is deze nooit verkocht, maar als dat wel zo is: voor wie waren dan de inkomsten?"

De modeontwerper vertelt in gesprek met het AD dat hij als twintiger al veel zong, maar daar vanwege stemproblemen mee moest ophouden. In 2010 vroeg producent Cees Vermeulen Windsant of hij een Italiaanse bewerking van Unchained Melody wilde opnemen. De bekende hit van The Righteous Brothers is het favoriete nummer van Van den Krommenacker.

"Ik wilde alleen niet dat het werd uitgebracht. In een uur stond het erop. Een dag later kwam hij met het cd'tje, maar ik gaf aan dat ik er echt niets mee wilde doen", vertelt hij.

Van den Krommenacker schakelde zelfs een assistent in om ervoor te zorgen dat de producent het nummer niet zou uitbrengen. Inmiddels heeft de ontwerper er vrede mee dat het nummer online staat. "Ik heb het destijds dan allemaal geweigerd, ik ben er wel trots op."