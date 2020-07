Malik Abdul Baset, een van de oorspronkelijke leden van The Roots, is woensdag op 47-jarige leeftijd overleden. De rapper maakte tot 1999 deel uit van de Amerikaanse hiphopformatie.

Het nieuws is door Ahmir 'Questlove' Thompson en Tariq 'Black Thought' Trotter bevestigd, meldt onder meer Variety. "Hij was een van de meest getalenteerde mc's", zeggen ze over Baset. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekendgemaakt.

De groep The Roots werd in 1987 in Philadelphia opgericht door Thompson en Trotter. Ze leerden Baset kennen, die zich al gauw bij de groep voegde. De formatie stond bekend om het gebruik van veel instrumenten tijdens shows, wat destijds uniek was in de hiphopmuziek.

Baset maakte met zijn collega's en vrienden de eerste vier albums van The Roots. Hun vierde album Things Fall Apart, met daarop de hit You Got Me, betekende hun doorbraak.

Baset verliet de groep daarna vanwege zijn drugsverslaving. Sindsdien was hij nog enkele keren te horen op latere albums van The Roots. Ook maakte hij in 2005 een soloalbum.

The Roots zijn ook bekend als de huisband van de talkshow The Tonight Show with Jimmy Fallon.