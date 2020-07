De Britse rapper Wiley (41), die eerder op sociale media antisemitische berichten plaatste, zegt in gesprek met Sky News geen racist te zijn. Hij vertelt dat hij de opmerkingen plaatste na een ruzie met zijn Joodse manager en betuigt zijn spijt.

Volgens de rapper schreef hij de berichten na een ruzie met zijn manager, die Joods is. "Ik heb gegeneraliseerd, hiervoor bied ik mijn excuses aan. Mijn opmerkingen hadden niet gericht moeten worden aan alle Joodse mensen. Het spijt me dat deze berichten werden gezien als antisemitisch."

Wiley stelt geen racist te zijn. "Het had tussen mij en mijn manager moeten blijven." De manager in kwestie, John Woolf, heeft inmiddels laten weten niet meer samen te willen werken met de rapper.

De rapper, die in 2018 geridderd werd voor zijn bijdrage aan de Britse muziekindustrie, laat tevens weten afstand te willen doen van zijn onderscheiding.

Rapper omschreef joden als 'slangen'

Wiley vergeleek de Joodse gemeenschap vrijdag in een reeks berichten op Twitter met de Ku Klux Klan en omschreef joden als "slangen".

Nadat Wileys Twitter-account voor een week uit de lucht was gehaald, schakelde hij over naar Instagram, dat in handen is van Facebook, om zijn ideeën verder te bespreken met zijn volgers. Op zijn Facebook-account schreef hij later nog: "Joden kijken altijd neer op zwarte mensen. Waarom willen bepaalde mensen van andere rassen zich boven de zwarte gemeenschap plaatsen?"

De antisemitische opmerkingen van Wiley brachten een hoop teweeg in Groot-Brittannië. De opperrabbijn van het Verenigd Koninkrijk, Ephraim Mirvis, drong maandag in een persoonlijke brief aan Facebook-directeur Mark Zuckerberg aan op actie. Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Priti Pate, zei dat het medium "sneller moest handelen".

Zijn accounts op Twitter, Instagram en Facebook zijn inmiddels inactief gemaakt.