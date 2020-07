The Killers stellen een onderzoek in, nadat een vrouw op Twitter een bericht deelde over misbruik dat in 2009 zou hebben plaatsgevonden tijdens hun tour in Amerika. De vrouw zou zijn misbruikt door meerdere mannen die backstage werkten voor de rockband.

De Amerikaanse band, bekend van nummers als Human en Mr. Brightside, laat weten "verbaasd en geschokt te zijn". "Het gedrag dat aan hen en hun crew wordt toegeschreven staat haaks op de principes die zij hebben", laat een woordvoerder aan de BBC weten.

"Deze aantijgingen worden door de band en het management heel serieus genomen. Dit verhaal is afschuwelijk en hoewel het huidig tourteam van de band inmiddels een andere samenstelling heeft, zal er een grondig onderzoek worden gedaan naar het voormalig en huidig personeel."

Volgens de vrouw, die zich op Twitter Chez Cherrie noemt en werkte als geluidstechnicus voor The Killers, hoorde ze tijdens haar voorbereidingen voor een show dat "er een vrouw klaarlag in een kleedkamer".

"Je moest je naam op een lijst zetten en werd dan opgeroepen wanneer 'het jouw beurt was'", schrijft de anonieme voormalig medewerker van de band.

Later bevond ze zich in de tourbus, waar de mannen verhalen uitwisselden over seks met de vrouw. Later hoorde ze dat de vrouw zou zijn flauwgevallen en dat ze naakt in de kleedkamer lag.

'Had voor haar moeten opkomen'

De anonieme vrouw wilde haar verhaal aanvankelijk in 2018 al delen, maar het platform waarvoor ze dit schreef besloot toen niet tot publicatie. Op Twitter deelde ze recentelijk het opnieuw en in het bericht betuigt haar spijt dat ze destijds haar mond heeft dichtgehouden. "Ik had voor haar moeten opkomen en de tour moeten verlaten."

Het juridisch team van de band zal contact opnemen met de vrouw en vervolgens een onderzoek starten.