Melanie C brengt na drie jaar een nieuw album uit. De Spice Girl kondigt op Instagram aan dat Melanie C op 2 oktober verschijnt.

Melanie C, die voluit Chisholm heet, brengt woensdag ook haar nieuwe single In And Out Of Love uit.

Haar nieuwe album verschijnt bijna 21 jaar na haar eerste album Northern Star. Hierop stonden de hits Never Be The Same Again en I Turn To You. Beide nummers bereikten in Nederland de eerste plek in de hitlijsten.

De 46-jarige Britse zangeres, ook bekend als 'Sporty Spice', stond vorig jaar weer op het podium met de Spice Girls. De popgroep behaalde in de jaren negentig enorm grote successen en ging in 2019 op reünietournee door Groot-Brittannië.

Melanie C was een jaar geleden voor het laatst te zien in Nederland, toen ze op het festival Milkshake een optreden gaf met de groep Sink the Pink.