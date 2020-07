Sabrina Starke moest eind 2019 haar tour annuleren vanwege haar gezondheid en deelt nu een bericht waarin ze uitleg geeft. De veertigjarige zangeres schrijft dinsdag op Instagram dat ze moest worden behandeld voor borstkanker.

"Op 17 oktober 2019 heb ik de diagnose borstkanker te horen gekregen", schrijft Starke naast een zwartwit-foto waarop ze zonder haar te zien is. "Mijn focus moest daarom volledig op mezelf en op mijn gezin gericht worden. De afgelopen tien maanden waren dus ongelooflijk intens en heftig."

De soulzangeres vertelt dat "alle emoties die je maar kunt bedenken" voorbij kwamen. "Angst voor de dood was daarin het moeilijkste om mee te dealen. Het voortraject van de onderzoeken was intens. Wachten op uitslagen, second opinions en de adviezen van de artsen. En dan uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf. Ik heb besloten om alle adviezen van de artsen op te volgen."

Op haar sociale media plaatste Starke een lang bericht om uit te leggen wat ze de afgelopen maanden heeft meegemaakt. (Foto: Instagram Sabrina Starke)

'Veel vertrouwen in toekomst'

Chemotherapie was de meest ingrijpende keuze, schrijft Starke. "Ik heb toch besloten om ervoor te gaan. Alles werd anders! Ik heb mezelf dus teruggetrokken van alles. Met de zorg en onvoorwaardelijke liefde van mijn partner, kinderen, ouders, broertje, zusje, familie, vriendinnen en vrienden ben ik er doorheen gekomen."

"Het accepteren van de situatie heeft ook veel rust gegeven in het proces", vertelt Starke. "Ik heb sinds kort mijn laatste behandeling achter de rug. En de artsen hebben uitgesproken dat er veel vertrouwen voor de toekomst is."

Starke vertelt dat haar ziekte een wake-upcall is geweest. "Er moest iets veranderen. Het is mijn overtuiging dat mijn ziekte een vorm van disbalans is. Een disbalans in het fysieke, mentale en spirituele. Naast de behandelingen heb ik ook ontelbare uren besteed aan het onderzoeken van mijn overtuigen, patronen, angsten en trauma's. Alles wat ik heb geleerd in mijn studie natuurvoedingstherapie en alle boeken die ik heb gelezen waren tot mijn beschikking."

"Ik wilde deze moeilijke periode in mijn leven vastleggen", schrijft de zangeres naast de foto op Instagram. "Dankbaar voor de allerhoogste, het universum, moeder natuur, mijn voorouders en beschermengelen."