Dua Lipa heeft op haar nieuwe single de hulp ingeroepen van Madonna, Missy Elliott en dj The Blessed Madonna. Het gaat om een remix van het nummer Levitating die op 14 augustus verschijnt, meldt Lipa op Instagram.

Lipa verwijst in de aankondiging naar Madonna en Missy Elliott als haar idolen. "Dromen komen uit", schrijft de Britse zangeres. The Blessed Madonna beschrijft de collega's met wie ze het nummer maakte als "de liefste engelen".

Levitating is een van de nummers op Lipas tweede album Future Nostalgia, dat in maart verscheen. De zangeres bracht eerder al de hits Don't Start Now, Physical en Break My Heart van het album uit.

Lipa bracht werkte in de afgelopen jaren al samen met de K-popgroep Blackpink, rapper Sean Paul, dj Calvin Harris en de Nederlandse dj Martin Garrix. Eerder deze maand verscheen het nummer Un Dia (One Day) dat Lipa opnam met J Balvin, Bad Bunny en Tainy.

Voor Madonna is Levitating haar eerste nieuwe werk sinds het uitbrengen van het album Madame X in 2019. Missy Elliott maakte in 2019 een comeback met de EP Iconology.