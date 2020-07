De Koreaanse popgroep Blackpink brengt in oktober een nieuw album uit. De plaat gaat The Album heten en verschijnt op 2 oktober.

The Album wordt gezien als het officiële debuutalbum. De girlband, die in 2016 de eerste single op de markt bracht, kwam eerder met verschillende EP's en een album voor de Japanse markt waarop al het eerdere werk gebundeld was.

Blackpink bracht in juni de eerste single van The Album uit, getiteld How You Like That. Met de videoclip bij het nummer wist de band records te breken. How You Like That werd binnen 24 uur meer dan 80 miljoen keer bekeken op YouTube en dat was nog niet eerder gebeurd.

De K-popgroep, die in 2019 optrad in AFAS Live in Amsterdam, brengt volgende maand een nieuwe single uit met daarop een samenwerking met een nog niet bekendgemaakte artiest. Eerder dit jaar was de groep al te horen op het nummer Sour Candy van Lady Gagas album Chromatica. Ook werkte de band al eens samen met Dua Lipa aan het nummer Kiss and Make Up.