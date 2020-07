Zangeres Denise Johnson, vooral bekend van het in 1991 uitgekomen Primal Scream-album Screamadelica, is op 56-jarige leeftijd overleden. Volgens een verklaring van haar familie was ze "plotseling overleden na ziekte", meldt BBC.

Volgens haar familie was Johnson "ziek in de week voorafgaand aan haar dood", maar vertelde ze vrienden dat ze zich op vrijdag "veel beter" voelde. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Wel hield de zangeres ten tijde van haar dood haar inhalator vast.

De uit Manchester afkomstige Johnson was vooral bekend door haar werk met de band Primal Scream. Haar zang is te horen in twee van hun bekendste nummers; Loaded en Don't Fight It, Feel It. Johnson trad tussen 1990 en 1995 op met de band.

Daarnaast verzorgde ze achtergrondzang voor een groot aantal artiesten, waaronder de eveneens uit Manchester afkomstige New Order, Johnny Marr en The Charlatans.

Johnsons debuut akoestische soloalbum Where Does It Go dat de zangeres kort voor haar dood aankondigde, staat gepland voor release op 25 september.