Katy Perry heeft de releasedatum van haar zesde studioalbum Smile met twee weken moeten uitstellen, meldt ze op Twitter. Het album, dat aanvankelijk op 14 augustus zou worden uitgebracht, is nu vanaf 28 augustus te beluisteren.

"Ik haat het om dit slechte nieuws naar je toe te gooien als een taart in het gezicht... maar als er iets is wat 2020 me heeft geleerd, is het om niet te gehecht te raken aan plannen en kneedbaar te zijn", schrijft Perry. "Vanwege onvermijdelijke productievertragingen wordt mijn album Smile nu twee weken later op 28 augustus uitgebracht."

Om het goed te maken met haar fans belooft de zangeres, die in augustus ook uitgerekend is van haar eerste kindje, om elke zondag live te gaan op sociale media. Hiermee begint ze komende zondag "tot het album uitkomt, of de baby er is... afhankelijk van wat er eerst komt". Hoe laat en waar de zangeres te zien zal zijn, wordt later aangekondigd.

"Je zult nieuwe merchandise zien, ik speel wat fragmenten en misschien gaan we samen in gesprek", aldus Perry. "Bedankt dat je zo flexibel bent in deze tijd... het is een gekke. Maar ik hoop dat het geduld het wachten waard is."

De zangeres bevalt binnenkort van een dochter. Ze maakte haar zwangerschap in maart bekend in de videoclip voor haar single Never Worn White. In de laatste scène wrijft ze over haar buik. Later bevestigde ze op sociale media dat ze inderdaad in verwachting is.

Perry heeft sinds 2016 een relatie met Orlando Bloom. Vorig jaar verloofde de zangeres zich met hem. De 43-jarige acteur kreeg eerder met het Australische model Miranda Kerr al een zoon. Hun zoon Flynn is nu negen jaar oud.