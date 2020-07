Het is volgende maand zestig jaar geleden dat The Beatles voor het eerst in Hamburg optraden. Omdat de Duitse stad een belangrijke rol speelde in de carrière van de band, wordt er op 17 augustus bij het jubileum stilgestaan met een online live-evenement; Stream and Shout. Dat maakt de toeristische website van Hamburg maandag bekend.

De jonge Beatles hadden hun eerste Hamburgse optreden in de club Indra en dat is waar het evenement gehouden wordt. Tijdens Stream and Shout (een verwijzing naar het door The Beatles gecoverde nummer Twist and Shout) treden verschillende lokale artiesten op. Zij spelen onder meer de set die The Beatles in 1960 deden, maar ook de grootste hits van de band komen voorbij.

De jonge John Lennon, Paul McCartney en George Harrison traden in Hamburg - destijds met twee andere bandleden - voor het eerst op als The Beatles. Ook leerden ze hun latere drummer Ringo Starr kennen in de stad. Lennon heeft dan ook weleens laten vallen dat de band niet in Liverpool is opgegroeid, maar in Hamburg.

Tussen 1960 en 1962, vlak voor hun grote doorbraak in 1963, speelden The Beatles zo'n twaalfhonderd uur op Hamburgse podia, in vier verschillende clubs.

Stream and Shout is op 17 augustus om 21.00 uur te zien op de website van het evenement.