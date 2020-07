Alan Menken is de zestiende persoon met een zogeheten EGOT-status. De 71-jarige componist, bekend van zijn muziek voor de Disney-films The Little Mermaid, Beauty and the Beast en Aladdin, werd zondag geëerd met een Emmy Award. Hij heeft daarmee de vierde en laatste van de belangrijkste Amerikaanse entertainmentprijzen in handen.

Menken won volgens The Hollywood Reporter de Daytime Emmy Award voor het nummer Waiting in the Wings, dat te horen was in de tekenfilmserie Rapunzel's Tangled Adventure. Hij kreeg de prijs voor het beste originele liedje in een kinder- of geanimeerde serie.

Een muzikant krijgt de EGOT-status als hij of zij een Emmy, een Grammy, een Oscar en een Tony Award heeft gewonnen. Menken won voor zijn Disney-composities acht Oscars en elf Grammy's. In 2012 kreeg hij een Tony Award voor de muziek die hij componeerde voor de musical Newsies.

Vijftien anderen gingen Menken voor. Het gaat om onder anderen Whoopi Goldberg, Audrey Hepburn, John Legend en Andrew Lloyd Webber.

Menken werkte meerdere malen samen met liedjesschrijver Tim Rice, die in 2018 de EGOT-status kreeg. Menken en Rice componeerden samen het nummer A Whole New World uit de film Aladdin en kregen hier in 1993 een Oscar voor.