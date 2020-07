Ed Sheeran bereikte naar eigen zeggen een dieptepunt tijdens de wereldtour die hij in 2014 maakte. De 29-jarige Brit vertelde op een online conferentie over mentale gezondheid dat hij in die tijd veel dronk en overdag sliep.

"Ik bleef de hele nacht wakker, dronk de hele tijd en sliep in de tourbus", zei Sheeran. "Die bussen stonden geparkeerd onder de stadions waarin ik speelde. Overdag sliep ik, ik werd wakker om de show te spelen, ging drinken en weer terug de bus in. Ik heb misschien wel vier maanden geen zonlicht gezien."

De zanger brak in 2011 door met The A Team, maar merkte ook snel de keerzijde van zo'n hectisch bestaan. "Het is in het begin allemaal leuk, je leidt een rock 'n roll-leven. Maar daarna maakte ik een verdrietige tijd door. Die periode is het dieptepunt in mijn leven geweest."

Sheeran vertelde dat hij al met veel familieleden en vrienden heeft gebroken omdat hun gedrag veranderde door zijn succes. "Ze deden vreemd tegen me, of stalen zelfs van me. Roem vergroot de onzekerheden van de mensen om je heen. Er zijn zo veel mensen met wie ik niet meer praat, omdat het ongemakkelijk en anders werd."

Ook had de Brit last van paniekaanvallen wanneer hij omringd was door grote groepen mensen. "Ik had er last van in de metro, in vliegtuigen, in supermarkten. Op de een of andere manier ga ik er vanuit dat iedereen vreselijk tegen me zal zijn, terwijl dat vaak helemaal niet zo is."

'Hoef niet meer op sociale media te zijn'

Momenteel werkt de Shape of You-zanger aan nieuwe muziek, die hij pas na dit jaar zal uitbrengen. Hij werkt alleen tijdens kantooruren en spendeert zijn overige tijd met zijn vrouw Cherry en aan zijn nieuwe hobby schilderen. Sociale media heeft Sheeran inmiddels links laten liggen.

"Ik hoef niet meer zo nodig op sociale media aanwezig te zijn", legde Sheeran uit. "Ik denk niet dat ik het jongere publiek nog ga bereiken nu ik bijna een dertiger ben. Zestienjarigen zullen zich niet aangesproken voelen door mijn muziek, dus daarom hoef ik niet meer zelf op sociale media aanwezig te zijn. Ik kan gewoon iemand berichtjes voor me laten plaatsen."