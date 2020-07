De online editie van Tomorrowland heeft afgelopen weekend ruim een miljoen kijkers getrokken. Bezoekers van de virtuele danceomgeving, die uit meerdere podia bestond, konden kiezen uit optredens van onder anderen Armin van Buuren en Martin Garrix.

De verschillende dj's namen van tevoren sets op in speciale studio's, waardoor ze tijdens de livestream te zien waren in een fantasievolle nabootsing van het festivalterrein in België. Bezoekers moesten van tevoren een kaartje kopen.

Omdat grote festivals deze zomer niet door kunnen gaan vanwege het coronavirus, komen verschillende organisatoren met digitale alternatieven. Zo trok het dancefestival Defqon.1 eind juni ruim acht miljoen kijkers met een gratis livestream, waarvoor dj's op speciale podia met drones werden gefilmd.