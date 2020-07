Rapper Fresku ziet overeenkomsten tussen voetballers en rappers uit Eindhoven, vertelt hij maandag in de Volkskrant. Volgens de artiest moeten rappers en voetballers beiden hard werken om de top te halen, maar tegelijk ook zichzelf blijven in Noord-Brabantse stad waar profclub PSV zetelt.

"Ik voel verwantschap met een jonge speler als Cody Gakpo: keihard werken om ergens te komen, dat hebben rappers en voetballers gemeen", aldus Fresku. "En dan jezelf blijven. Eindhoven eist dat van je. Deze stad houdt je in balans."

Volgens Fresku is "sinds een paar jaar te merken dat het voetbal iets met hiphop wil. Daar hebben we lang voor gevochten: erkenning van de straatcultuur". Vrijdag bracht de rapper in samenwerking met de Eindhovense voetbalclub PSV de single Eind hoger uit.

Tijdens de KNVB-bekerfinale van 2014 was het strijdlied van PEC Zwollefans M'n outfit is blauw-wit van rapper Sticks. In 2019 was diens collega Sevn Alias de artiest die door Ajax werd gevraagd om op te treden tijdens de huldiging van de Amsterdamse voetbalclub die kort daarvoor landskampioen was geworden.