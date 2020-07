Tijdens het negen dagen durende online evenement Daze Between wordt vanaf zaterdag stilgestaan bij de vijfentwintigste sterfdag van Jerry Garcia, voormalig zanger en gitarist van Grateful Dead, die op 9 augustus 1995 overleed aan een hartaanval.

De organisatie meldt op de website van het evenement dat er niet alleen optredens van Grateful Dead te zien zullen zijn. Ook andere artiesten werken mee aan het initiatief, waaronder Amos Lee, Hiss Golden Messenger en Graham Nash.

Tijdens Daze Between zal de concertfilm Move Me Brightly vertoond worden. De film werd in 2012 uitgebracht om stil te staan bij wat Garcia's zeventigste verjaardag zou zijn geweest. Dit jaar wordt zijn geboortedag gevierd met het evenement Rock My Soul aan het begin van de livestream op 1 augustus.

Naast het online evenement vindt ook een veiling plaats. Onder andere een gitaar gesigneerd door Grateful Dead-medeoprichter Bob Weir, fotoboeken van fotograaf Jay Blakesberg en een complete set van Jerry Garcia-geïnspireerde posters van Chuck Sperry gaan onder de hamer.

De opbrengst van de spullen is bestemd voor de Rex Foundation, de stichting die de band in 1984 opgerichte. De stichting is bedoeld om gemeenschappen ondersteuning te bieden aan creatieve inspanningen op het gebied van kunst, wetenschappen en onderwijs.

Hoogtijdagen van de flowerpower

De rockband Grateful Dead, die vaak vereenzelvigd wordt met de hoogtijdagen van de flowerpower en hippie-idealen, bestond van 1965 tot 1995 en was befaamd om de vele uren durende concerten die vaak gekenmerkt werden door lange 'jams'.

Grateful Dead was een van de grootste rockgroepen van Amerika en trok soms honderdduizenden mensen naar hun concerten. Duizenden fanatieke fans, de zogenaamde Dead Heads, reisden waar maar mogelijk was met de groep mee. In Europa heeft de Grateful Dead die status nooit gehad.